Товары для дистилляции и виноделия
На цій сторінці представлені найбільш ходові позиції. Повний перелік товарів - в розділі "Товари та послуги"
Групи товарів та послуг
Вітрина
- эксклюзив-34%Залишилось 11 днівА-003В наявності Оптом і в роздріб300 грн.199 грн.
- -7%Залишилось 11 днівИ-004В наявності Оптом і в роздріб220 грн.204 грн.
- -12%Залишилось 11 днівО-004Герметична! Ємність для бродіння 33л в зборі (бродильна ємність з кришкою + гідрозатвор + термометр)В наявності Оптом і в роздріб330 грн.290 грн.
- -12%Залишилось 11 днівФ-003В наявності Оптом і в роздріб170 грн.150 грн.
- -9%Залишилось 11 днівА-041Ареометр для спирту (спиртометр) АСП-3, професійний, з госповіркою! Набір з 3-х штук з сертифікатом.В наявності270 грн.245 грн.
- Н-008Немає в наявності Оптом і в роздріб45 грн.
- МЕГА ХИТ-8%Залишилось 11 днівИ-022Ареометр (сахаромер) АС-3 + ареометр для спирту АСП-3 (3штукі) + термометр ТР-101 + мірний циліндр 250млВ наявності520 грн.480 грн.
- Н-005В наявності Оптом і в роздріб45 грн.