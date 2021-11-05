ШАНОВНІ ПОКУПЦІ! НАЙБЛИЖЧІ 4 дні з 05.11.2021 по 08.11.2021 МИ БУДЕМО У ВІДПУСТЦІ. ВСІ ВАШІ ЗАМОВЛЕННЯ БУДУТ ОБРОБЛЕНІ ТА НАДІСЛАНІ У ВІВТОРОК 09.11.2021. У разі термінових питань чи уточнень можна писати на наш вайбер +380674325601. Дякуємо за розуміння! :) УСІМ ГАРНИХ ВИХІДНИХ!